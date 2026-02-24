В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу

Во вторник в 21.00 по времени Вашингтона (5.00 мск среды) Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).
Самолет Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 9.20 по центральному времени США (18.20 мск) с военной базы Барксдейл в Луизиане и после почти трех с половиной часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона, которая регулярно используется военными США и лично Трампом для полетов по стране и за рубеж.
E-4B Nightwatch, являющийся военной версией Boeing 747−200, выполняет функции летающего командного пункта национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом, министром обороны и Объединенным комитетом начальников штабов, согласно данным ВВС США.
В настоящее время правительство США эксплуатирует парк из четырех таких самолетов, которые были введены в эксплуатацию в 1980-х годах.
В июне 2025 года, в преддверии ударов США по ядерным объектам Ирана, на авиабазу Эндрюс также был переброшен самолет судного дня.