В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. В Вашингтон прибыл так называемый самолет судного дня США всего за несколько часов до начала ежегодного обращения президента Дональда Трампа к конгрессу о положении дел в стране, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Источник: © РИА Новости

Во вторник в 21.00 по времени Вашингтона (5.00 мск среды) Трамп обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union).

Самолет Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 9.20 по центральному времени США (18.20 мск) с военной базы Барксдейл в Луизиане и после почти трех с половиной часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона, которая регулярно используется военными США и лично Трампом для полетов по стране и за рубеж.

E-4B Nightwatch, являющийся военной версией Boeing 747−200, выполняет функции летающего командного пункта национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом, министром обороны и Объединенным комитетом начальников штабов, согласно данным ВВС США.

В настоящее время правительство США эксплуатирует парк из четырех таких самолетов, которые были введены в эксплуатацию в 1980-х годах.

В июне 2025 года, в преддверии ударов США по ядерным объектам Ирана, на авиабазу Эндрюс также был переброшен самолет судного дня.

