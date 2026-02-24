В Вашингтоне сел самолет судного дня перед обращением Трампа к конгрессу

Самолет Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 9.20 по центральному времени США (18.20 мск) с военной базы Барксдейл в Луизиане и после почти трех с половиной часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона, которая регулярно используется военными США и лично Трампом для полетов по стране и за рубеж.