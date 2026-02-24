Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода

Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия и Сербия договорились договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода. Данная информация была обнародована главой МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в его аккаунте в социальной сети Facebook*.

По словам министра, соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров с сербским коллегой, министром энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович.

Сийярто подчеркнул, что реализация этого нового маршрута транспортировки углеводородов призвана существенно увеличить надёжность нефтяного снабжения обоих государств.

Ранее министр высказал мнение, что прекращение прокачки нефти по трубопроводной системе «Дружба» стало следствием согласованных действий украинских властей и руководства Евросоюза.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию по этому трубопроводу, намереваясь осложнить положение венгерского правительства в преддверии выборов в национальный парламент.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше