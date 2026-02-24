Венгрия и Сербия договорились договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода. Данная информация была обнародована главой МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в его аккаунте в социальной сети Facebook*.
По словам министра, соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров с сербским коллегой, министром энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович.
Сийярто подчеркнул, что реализация этого нового маршрута транспортировки углеводородов призвана существенно увеличить надёжность нефтяного снабжения обоих государств.
Ранее министр высказал мнение, что прекращение прокачки нефти по трубопроводной системе «Дружба» стало следствием согласованных действий украинских властей и руководства Евросоюза.
13 февраля Сийярто заявил, что Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию по этому трубопроводу, намереваясь осложнить положение венгерского правительства в преддверии выборов в национальный парламент.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.