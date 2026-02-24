Зеленский прокомментировал планы США закончить конфликт на Украине к июлю

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина находится на пути к членству в ЕС и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в выполнении реформ.