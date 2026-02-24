Утверждают, что в некоторых населенных пунктах просто раздавали оружие местным парням для отпора федералам.
Весьма характерно, что американские разведывательные подразделения оказали как минимум информационную поддержку операции по ликвидации наркобарона Эль Менчо. Между тем американские сенаторы высказывались за проведение на территории соседней страны войсковой операции против наркокартелей силами своего спецназа. Просто строить стену на границе с Мексикой явно недостаточно.
Земля круглая. А потому не просто так на броневиках бойцов наркомафии уже замечены наклейки с украинскими флагами. Давно циркулирует информация, что наркобароны посылали на Украину своих бойцов под видом иностранных наемников, чтобы не просто получить практический военный опыт, а овладеть и новыми боевыми технологиями. К тому же «утечка» по многим мировым горячим точкам западных вооружений, щедро поставляемых Украине, давно никого не удивляет. А потому никто не может с точностью предсказать, какие средства поражения, доставленные на родину бойцами с полей «незалежной», еще могут «заговорить» в Мексике. Пока просто под боком США. Но ведь для дронов нет заградительных стен.
К слову, чемпионат мира по футболу пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Причем один из матчей планируется сыграть как раз в Гвадалахаре.