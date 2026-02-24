Земля круглая. А потому не просто так на броневиках бойцов наркомафии уже замечены наклейки с украинскими флагами. Давно циркулирует информация, что наркобароны посылали на Украину своих бойцов под видом иностранных наемников, чтобы не просто получить практический военный опыт, а овладеть и новыми боевыми технологиями. К тому же «утечка» по многим мировым горячим точкам западных вооружений, щедро поставляемых Украине, давно никого не удивляет. А потому никто не может с точностью предсказать, какие средства поражения, доставленные на родину бойцами с полей «незалежной», еще могут «заговорить» в Мексике. Пока просто под боком США. Но ведь для дронов нет заградительных стен.