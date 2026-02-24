Ричмонд
Представитель ФИФА заявил о «полном доверии» к странам — организаторам ЧМ-2026

Представитель ФИФА заявил, что организация полностью доверяет странам — организаторам чемпионата мира по футболу 2026 года.

Заявление было сделано на фоне беспорядков в Мексике после убийства лидера одного из крупнейших наркокартелей страны.

«Мы в ФИФА внимательно следим за ситуацией в Халиско и поддерживаем постоянную связь с властями. Мы продолжим следовать действиям и указаниям правительственных учреждений, направленным на поддержание общественной безопасности и возвращение к нормальной жизни», — приводит его слова The Athletic.

Также представитель отметил, что они продолжат тесно сотрудничать с федеральными властями, властями штата и местными властями.

Чемпионат мира продлится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Мундиаль впервые пройдёт на территории трёх государств — США, Мексики и Канады.

Ранее президент Мексики гарантировала безопасность болельщиков на чемпионате мира — 2026.

