Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с Умеровым в Женеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены встретиться с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым в Женеве 26 февраля.

Об этом сообщает издание «Новости. Live».

«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером… Я разговаривал с Рустемом — каждый день, буквально, и попросил у него получить разрешение от Зеленского на встречу в Женеве», — сказал Уиткофф.

Целью встречи он назвал продолжение диалога по теме мирного соглашения.

Также украинские СМИ со ссылкой на Уиткоффа сообщали, что переговоры по Украине могут пройти в ближайшие десять дней.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше