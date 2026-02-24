США понимают беспокойство Венгрии из-за энергобезопасности, заявил Сийярто

«Здесь, в Америке, прекрасно понимают, что энергоснабжение страны — это географический вопрос, и понимают, если страна хочет закупать энергию из нескольких источников и по нескольким маршрутам. Поэтому, что касается безопасности энергоснабжения Венгрии, мы можем рассчитывать на американцев. В отличие от европейцев, они подходят к этому вопросу не с идеологической, а с очень практической точки зрения, и это хорошо для нас, потому что мы делаем то же самое», — сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.