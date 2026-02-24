Ричмонд
В Кривом Роге произошёл конфликт со стрельбой с участием сотрудников ТЦК

В Кривом Роге на Украине произошёл конфликт со стрельбой с участием сотрудников ТЦК.

По данным Telegram-канала «СТРАНА.ua», конфликт возник между сотрудниками ТЦК и двумя мужчинами — отцом и сыном.

На кадрах видно, как человек без признаков жизни лежит на земле, рядом кричит женщина, её пытаются оттащить от машины военкомов.

При этом издание «Новости. Live» пишет, что пострадал отец военнообязанного, он в больнице. Кроме того, сообщается, что сотрудник ТЦК якобы получил ножевые ранения.

В военкомате ситуацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники военкомата силой задержали мужчину, избили его и разбили ему голову пистолетом.

Кроме того, сотрудники территориального центра комплектования насмерть забили мобилизованного мужчину в Днепропетровской области.