«Новости. Live»: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Женеве

«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером. Основная цель нашего пребывания в Женеве состоит в том, что мы встречаемся с иранцами, потому что мы пытаемся решить эту ситуацию также дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом — каждый день, буквально, и попросил у него получить разрешение от [Владимира] Зеленского на встречу в Женеве», — сказал Уиткофф. Видеозапись с его заявлением опубликована изданием.