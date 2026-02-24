«Новости. Live»: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Женеве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прилетят в Женеву 26 февраля и намерены в том числе встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает издание «Новости. Live».
«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером. Основная цель нашего пребывания в Женеве состоит в том, что мы встречаемся с иранцами, потому что мы пытаемся решить эту ситуацию также дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом — каждый день, буквально, и попросил у него получить разрешение от [Владимира] Зеленского на встречу в Женеве», — сказал Уиткофф. Видеозапись с его заявлением опубликована изданием.
«[Цель встречи с Умеровым] — состоит в том, чтобы продолжить разговор, изучить разные варианты того, как мы можем дойти до мирного соглашения», — добавил Уиткофф. Он также выразил надежду, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в течение ближайших 10 дней.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки и место проведения нового раунда переговоров пока остаются несогласованными. Он отметил, что сроки переговоров станут известны, как только «между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание». Прошлый раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины проходил в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. До этого два раунда переговоров проходили в столице ОАЭ Абу-Даби в конце января и начале февраля.