В Петербурге полиция ищет мужчину, ранившего ножом мужчину в ТЦ

В Петербурге полиция ищет мужчину, ранившего ножом мужчину в торговом центре.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге разыскивают ранившего ножом мужчину в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о ножевом ранении мужчины в торговом центре на Пулковском шоссе поступило в полицию вечером во вторник.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего с ножевым ранением спины. Он госпитализирован с места происшествия в медицинское учреждение. Нападавший и его спутница скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разыскивают причастных к нанесению ножевых ранений мужчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.