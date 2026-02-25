The Chosun Daily: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

Разведывательная служба Южной Кореи 12 февраля доложила парламентскому комитету, что это «этап назначения в качестве преемника». О том, что у лидера КНДР есть дочь, официально стало известно в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на запуске МБР «Хвасон-17», отмечает The Chosun Daily. Ее имя при этом не раскрывалось.