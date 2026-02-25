В Международном паралимпийском комитете обеспокоены политизацией спорта

В IPC заявили, что обеспокоены политизацией мирового спорта на фоне новостей о том, что некоторые страны намерены бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян.
«Сейчас IPC обеспокоен политизацией спорта и сложившейся ситуацией. В качестве примера можно привести национальные паралимпийские комитеты (например, Чехии), которые сообщили СМИ о бойкоте», — приводит заявление «Матч ТВ».
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в соревнованиях. Они выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и с гимном — впервые с 2014 года.
После этого украинская сторона заявила, что их делегация пропустит церемонии открытия и закрытия, а также все другие официальные мероприятия в знак протеста. О своём неучастии в церемониях также заявляли делегации Чехии, Польши и Финляндии.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее Захарова с иронией отреагировала на решение стран бойкотировать открытие Паралимпиады.