Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал планы ЕС запретить импорт российской нефти причиной победить действующему правительству на выборах в парламент.
«Мы должны сказать нет этому предложению Брюсселя! И только мы можем сказать нет. Партия, контролируемая Брюсселем, очевидно, не скажет», — цитирует его РИА Новости.
Министр пояснил, что, если ЕС «запретит импорт российской нефти, коммунальные платежи венгерских семей утроятся, а бензин подорожает до 1000 форинтов».
Ранее Сийярто заявил, что Украина в сговоре с Брюсселем прекратила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также отмечал, что Будапешт получил от России данные об устранении повреждений на нефтепроводе.