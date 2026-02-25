«Самолёт судного дня» прибыл в Вашингтон перед обращением Трампа

За несколько часов до ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу (State of the Union) в Вашингтон прибыл так называемый «самолёт судного дня» — Boeing E-4B Nightwatch. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полётов. Борт вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане и после трёх с половиной часов полёта приземлился на базе Эндрюс вблизи американской столицы.