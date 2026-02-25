«Самолёт судного дня» прибыл в Вашингтон перед обращением Трампа

За несколько часов до ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу (State of the Union) в Вашингтон прибыл так называемый «самолёт судного дня» — Boeing E-4B Nightwatch. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полётов. Борт вылетел с военной базы Барксдейл в Луизиане и после трёх с половиной часов полёта приземлился на базе Эндрюс вблизи американской столицы.
E-4B Nightwatch — военная модификация Boeing 747−200, предназначенная для использования в качестве летающего командного пункта на случай ядерной войны или чрезвычайной ситуации. На его борту могут находиться президент, министр обороны и высшее военное руководство. В США эксплуатируются четыре таких самолёта, введённых в строй в 1980-х годах.
Ранее аналогичная переброска происходила в июне 2025 года, накануне ударов США по ядерным объектам Ирана. Прибытие самолёта на этот раз совпало с выступлением Трампа, однако официальных комментариев о причинах не поступало.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты совершили беспрецедентный дипломатический маневр, воздержавшись при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции, подготовленной офисом Владимира Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.