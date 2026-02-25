Bloomberg: разведка НАТО в Турции стала реже следить за Россией

Разведка Североатлантического альянса в Турции стала реже следить за Россией, сместив внимание на Иран.
Такую информацию со ссылкой на источники приводит агентство Bloomberg. По его данным, самолёты-разведчики НАТО стали чаще выполнять полёты, которые связаны со слежкой за Ираном.
«…Турция готовится к возможному удару по Ирану под руководством США, который… может вынудить Тегеран пойти на уступки по ряду вопросов, включая ограничение своей ядерной программы…» — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от сделки для исламской республики может настать «очень плохой день».
