Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России

Сийярто назвал план запрета нефти из России поводом победить на выборах.

Источник: © РИА Новости

БУДАПЕШТ, 24 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС запретить импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии, заявив, что это еще одна причина для победы действующего правительства, которое не позволит Брюсселю реализовать этот план.

Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа передавало во вторник, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.

«Еще одна причина, по которой нам нужно суверенное правительство, способное сказать “нет” Брюсселю… Мы должны сказать “нет” этому предложению Брюсселя! И только мы можем сказать “нет”. Партия, контролируемая Брюсселем, очевидно, не скажет “нет” и не помешает реализации отмены программы снижения коммунальных платежей», — сказал Сийярто порталу Index.

Министр подчеркнул, что основой социальной программы по снижению коммунальных платежей в Венгрии «являются дешевые российские источники энергии», и если ЕС «запретит импорт российской нефти, коммунальные платежи венгерских семей утроятся, а бензин подорожает до 1000 форинтов».

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше