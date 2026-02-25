От casual до «белой бабочки»: пять основных дресс-кодов

Экс-премьер России Сергей Степашин выступил за мягкую регулировку дресс-кода в театрах. Ранее Николай Цискаридзе предложил официально закрепить требования к внешнему виду зрителей. В некоторых театрах зрителям дают подсказки по стилю, а из-за неуместной одежды можно даже лишиться места в царской ложе. RT разобрался, что представляют из себя пять основных дресс-кодов и каким случаям они соответствуют.
В феврале народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что сотрудникам министерства культуры придётся заняться разработкой театрального дресс-кода для зрителей. В свою очередь, экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что регулировка не должна быть жёсткой, однако зрителям действительно следует ориентироваться на нормы этикета.
В некоторых российских театрах посетителям уже предлагают ориентиры, которые следует учитывать при выборе наряда на мероприятие.
На сайте Большого театра зрителей предупреждают, что спортивная одежда может быть неуместной. Также рекомендуется не надевать высокие головные уборы, чтобы не мешать соседям. Шорты, майки и шлёпанцы — под запретом: посетителя не пустят в зрительный зал.
В Михайловском театре Санкт-Петербурга существуют отдельные требования для зрителей, которые купили билеты в царскую ложу: мужчинам нужно одеться в смокинги или деловые костюмы, женщинам следует быть в вечерних или коктейльных платьях. Нарушителей могут не пустить на спектакль.
С дресс-кодом можно столкнуться и в драматических театрах. Так, сотрудники театра «Модерн» советуют гостям придерживаться стилей smart casual и after five: женщинам стоит присмотреться к «полувечерним» платьям, мужчинам — к нестрогим костюмам, допускаются классические джинсы.
Чтобы получить более чёткие рекомендации, можно обратиться к общей градации дресс-кодов.
White Tie.
Наиболее строгий и консервативный дресс-код: в нём мало, что поменялось с XIX века. Он предназначен даже не для большого праздника, а для крайне формальных встреч, где могут присутствовать, например, главы государств и аристократы.
Коронация Карла III.
Мужчинам разрешается надевать исключительно черные фрак и брюки (обязательно с декором из атласной ленты или тесьмы), чёрные лаковые туфли-оксфорды и носки. Обязательный элемент — белый галстук-бабочка, откуда и берёт название дресс-код. Белыми должны быть жилет, платок, перчатки и рубашка с воротником-стойкой. Её полагается накрахмалить. Также понадобятся запонки.
Женщин white tie обязывает надевать платье-макси не выше щиколотки, при этом допустимые фасоны не предполагают глубокое декольте и открытые плечи (однако можно прикрыть их шалью). Дополнить образ необходимо сумочкой-клатчем и высокими белыми перчатками. Длинные волосы нужно убрать. Украшения должны быть сделаны из жёлтого или белого золота, а если у дамы проколоты уши, полагается надеть серьги.
Black Tie.
Такой дресс-код предполагает большую свободу выбора, чем white tie, однако тоже содержит ряд ограничений. Мужчины должны быть одеты в чёрные смокинг, брюки, туфли-оксфорды и галстук-бабочку с прямыми углами. Также понадобятся белая рубашка с воротником-стойкой, запонки, жилет или кушак.
Женщинам полагается платье-макси, однако тем, кто присутствует без пары, позволено надеть коктейльное платье ниже колена. Туфли следует выбирать на каблуке. Требования к украшениям не слишком строгие, это может быть и бижутерия. Также нужно взять с собой маленькую сумочку-клатч.
Гости и зрители на церемонии вручения «Оскара».
Black tie подразумевает одежду неярких цветов, однако у него есть разные варианты, вплоть до «креативного» creative black tie, когда позволяется примерить костюмы нестандартных цветов и фактур. Вариант black tie optional подразумевает, что мужчины могут обойтись классическим тёмным костюмом, и даже женщинам разрешается брючный костюм.
Такой дресс-код обычно распространяется на походы в театр, званый ужин, церемонию вручения значимой премии.
Cocktail.
«Коктейльный» дресс-код соответствует мероприятиям, которые проводятся днём и ранним вечером. Это может быть кинопремьера, фуршет, корпоратив.
Женщины могут выбрать платье любого фасона и цвета. Минимальная длина — 10 см выше колена, также подойдут и миди, и макси. Не возбраняется надеть платье с принтом, а также костюм с юбкой или брюками. Уместность наряда определяется сезоном: летом допустимы босоножки. Волосы, при желании, можно оставить распущенными и выбрать небольшие серьги. Гладкую причёску стоит сочетать с длинными серьгами.
Мужчинам полагается выглядеть сдержанно. Рекомендуется костюм тёмного цвета, зато можно выбрать яркую бабочку, в том числе узорчатую, заменить её на галстук или просто убрать. Также допускается надеть жилет без пиджака.
Business.
Разные варианты дресс-кода Business предполагает неяркую деловую одежду для работы в офисе или деловых встреч. На него ориентируются при разработке корпоративного дресс-кода.
Мужчинам можно выбирать тёмные синие или серые костюмы, а чёрный цвет в деловом стиле как раз не приветствуется. Рубашка, как правило, должна быть в светлых тонах, включая белый, голубой, серый, бежевый, бледно-розовый или оливковый. Более строгие варианты этого дресс-кода подразумевают, что брюки и пиджак сделаны из одной ткани и идут в комплекте.
Женщины могут носить юбочные или брючные костюмы с белой блузкой, а также деловые платья. Следует избегать ярких цветов, а вот синий, серый, зелёный или бежевый — безопасные варианты. Колготки или чулки должны быть телесного цвета. Из обуви нужно выбрать закрытые туфли на небольшом каблуке 3−5 см. Не допускаются глубокое декольте, крупные украшения, однако можно дополнить образ шейным платком.
Casual.
Casual — условно повседневный стиль. Он может включать футболки и джинсы, джемпера, кроссовки. Тем не менее стоит соблюдать чувство меры и не использовать пляжную одежду.
Женщинам рекомендуется не сочетать мини-юбки или шорты с открытым или облегающим верхом. Также к неформальному наряду лучше наносить неяркий, естественный макияж.
Для мероприятий, которые проводятся после пяти часов вечера, есть подвид дресс-кода After five (A5). Такая формулировка означает относительную свободу выбора. Запрещены только кроссовки.
Более формальные варианты — Smart casual или Business Casual (для офиса). Женщины могут носить туфли без каблука, ботинки, мюли, а также джемперы. Мужчины таже могут разнообразить деловую одежду льняными рубашками, водолазками, кардиганами. Допускается разнообразная обувь — лоферы или монки, но не мокасины. Можно носить пиджаки и брюки из разных комплектов.