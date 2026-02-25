Уиткофф заявил, что он и Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг… Я говорил с Рустемом (Умеровым — ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у (Владимира — ред.) Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве», — заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал «Новости. LIVE».
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.