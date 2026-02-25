Уиткофф заявил, что он и Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым

«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг… Я говорил с Рустемом (Умеровым — ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у (Владимира — ред.) Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве», — заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал «Новости. LIVE».