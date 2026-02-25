Ричмонд
Евродепутат Вилимски: конфликт на Украине нужно закончить переговорами

Вооружённый конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров, а не поставок оружия и введения новых санкций. Об этом заявил лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски.

По словам евродепутата, которые приводит РИА Новости, постоянное ужесточение санкций в ожидании какого-то результата — ошибочный подход.

«Смерть должна наконец прекратиться — путём переговоров, а не путём постоянных поставок оружия и пакетов санкций», — отметил Вилимски.

Ранее евродепутат Фернан Картайзер заявил, что вопрос диалога с Россией всё сильнее раскалывает Совет ЕС.