Fox: Трамп в обращении к Конгрессу отметит важность переговоров с Ираном

По словам журналиста телеканала Брета Байера, американский лидер подчеркнет, что ждет от Тегерана конкретных действий.

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в выступлении перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США отметит важность следующего раунда переговоров с Ираном и подчеркнет, что ждет от Тегерана конкретных действий. Об этом сообщил на своей странице в X журналист телеканала Fox News Брет Байер.

Как он отметил, глава вашингтонской администрации ранее провел встречу с группой телеведущих в Белом доме, на которой они получили информацию о том, какие темы президент США затронет в предстоящем через несколько часов выступлении перед обеими палатами Конгресса. Американский лидер, в частности, относительно Ирана скажет: «Важные переговоры [будут] в Женеве в четверг (26 февраля — прим. ТАСС). Иран отчаянно хочет заключить сделку. Но Иран не может просто произносить сакральную фразу: “Мы не будем создавать ядерное оружие”.

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против республики. Вашингтон тогда выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по некотоырм вопросам, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения о ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать некоторые позиции, обозначенные Белым домом. Израиль и США ранее настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке. Ожидается, что новый раунд встреч делегаций Ирана и США пройдет 26 февраля в Женеве.

