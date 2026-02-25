Литва передаст Украине 30 ракет для ПЗРК

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Вильнюс передает Киеву партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70. Об этом сообщило 24 февраля Минобороны балтийской республики.
Украине будет передано 30 ракет для ПЗРК RBS-70. «Для Украины это критически важное вооружение, усиливающее ПВО», — полагает министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Власти Литвы зарезервировали на оказание военной помощи Украине в 2025 году €223 млн. В 2024 году Литва взяла на себя обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности 0,25% своего национального валового внутреннего продукта, что составляет около €190 млн. В 2025 году Вильнюс повторил это обязательство.