Литва передаст Украине 30 ракет для ПЗРК

Власти Литвы зарезервировали на оказание военной помощи Украине в 2025 году €223 млн. В 2024 году Литва взяла на себя обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности 0,25% своего национального валового внутреннего продукта, что составляет около €190 млн. В 2025 году Вильнюс повторил это обязательство.