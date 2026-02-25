Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва передаст Украине 30 ракет для ПЗРК

Министр обороны балтийской республики Робертас Каунас полагает, что для Киева это критически важное вооружение.

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Вильнюс передает Киеву партию ракет для переносного зенитного комплекса ближнего действия RBS-70. Об этом сообщило 24 февраля Минобороны балтийской республики.

Украине будет передано 30 ракет для ПЗРК RBS-70. «Для Украины это критически важное вооружение, усиливающее ПВО», — полагает министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Власти Литвы зарезервировали на оказание военной помощи Украине в 2025 году €223 млн. В 2024 году Литва взяла на себя обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности 0,25% своего национального валового внутреннего продукта, что составляет около €190 млн. В 2025 году Вильнюс повторил это обязательство.