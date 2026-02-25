Дмитриев: Мандельсона освободили под залог в стране, благосклонной к педофилам

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он лишился этой должности в сентябре прошлого года после того, как вскрылись новые подробности его общения с Эпштейном. Мандельсон долгое время считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. По данным британских СМИ, изучивших досье Эпштейна, Мандельсон в 2009 году поделился с ним конфиденциальными сведениями о налоговой реформе правительства Лейбористской партии, а также рассказал ему о готовящейся программе помощи Евросоюза странам Южной Европы, которые сильнее других пострадали от мирового финансового кризиса. 6 февраля 2026 года сотрудники полиции провели обыски в двух домах Мандельсона.