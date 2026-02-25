Дмитриев: Мандельсона освободили под залог в стране, благосклонной к педофилам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон вышел из-под стражи под залог на фоне расследования о злоупотреблении должностными полномочиями из-за возможной передачи конфиденциальных правительственных сведений скандальному американскому финансисту Джеффри Эпштейну в стране, благосклонной к педофилам. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Связанный с [американским финансистом Джеффри] Эпштейном [экс-посол Британии в США Питер] Мандельсон освобожден под залог в Великобритании, стране, благосклонной к педофилам», — написал Дмитриев в Х на английском языке.
Ранее телеканал Sky News сообщил об освобождении экс-посла Британии в США из-под стражи под залог. В то же время полиция Лондона фактически подтвердила информацию об освобождении подходящего под описание Мандельсона человека. Отмечается, что правоохранительные органы не могут предоставить дополнительную информацию, чтобы не нанести ущерб ходу расследования.
О связи экс-посла со скандально известным Эпштейном.
Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он лишился этой должности в сентябре прошлого года после того, как вскрылись новые подробности его общения с Эпштейном. Мандельсон долгое время считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. По данным британских СМИ, изучивших досье Эпштейна, Мандельсон в 2009 году поделился с ним конфиденциальными сведениями о налоговой реформе правительства Лейбористской партии, а также рассказал ему о готовящейся программе помощи Евросоюза странам Южной Европы, которые сильнее других пострадали от мирового финансового кризиса. 6 февраля 2026 года сотрудники полиции провели обыски в двух домах Мандельсона.