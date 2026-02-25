Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе высмеяли обвинения Британии в адрес России

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал заявления начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона, обвиняющего Россию в империализме.

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал заявления начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона, обвиняющего Россию в империализме.

В своём посте в соцсети Х он иронично предположил, что британский генерал, вероятно, «приложился к порошку Зеленского из Колумбии», и обратил внимание на абсурдность ситуации, когда глава армии страны с колониальным прошлым читает лекции России.

Боуз также напомнил о масштабных потерях Украины: по данным российского Генштаба, только в 2025 году ВСУ потеряли более 520 тысяч человек, а общие потери превысили 1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина находится на пути к членству в ЕС и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в выполнении реформ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше