Китай обвинил США в манипуляциях и разжигании блокового противостояния

«Я также хочу подчеркнуть, что в течение некоторого времени США фабриковали всевозможные оправдания и ложь в различных условиях и продолжали нападать на Китай и клеветать на него. Это явная политическая манипуляция. Ее цель — спровоцировать блоковое противостояние, создать разделение и конфликт. Мы вновь призываем США прекратить отвлекать внимание, прекратить перекладывать вину и прекратить создавать конфликты и войны по всему миру», — заявил китайский дипломат.