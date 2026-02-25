Ричмонд
Китай обвинил США в манипуляциях и разжигании блокового противостояния

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал Вашингтон прекратить «создавать конфликты и войны по всему миру».

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют ситуацию вокруг Украины для необоснованных нападок на Китай и его дискредитации с целью создания раскола и мировых конфликтов. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе стран Запада.

«Я также хочу подчеркнуть, что в течение некоторого времени США фабриковали всевозможные оправдания и ложь в различных условиях и продолжали нападать на Китай и клеветать на него. Это явная политическая манипуляция. Ее цель — спровоцировать блоковое противостояние, создать разделение и конфликт. Мы вновь призываем США прекратить отвлекать внимание, прекратить перекладывать вину и прекратить создавать конфликты и войны по всему миру», — заявил китайский дипломат.

