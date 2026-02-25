Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, провел совещание с членами кабмина.
По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ Владимира Путина.
Темы отчета.
Мишустин сообщил, что его доклад прежде всего будет посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Также премьер расскажет о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей.
Глава российского кабмина отметил, что правительство должно дать подробные ответы на вопросы, которые озвучат депутаты в ходе мероприятия. Володин в свою очередь заметил, что депутаты во время отчета постараются по максимуму использовать эту возможность для того, чтобы обсудить темы, которые волнуют россиян.
В числе приоритетных тем Володин обозначил ЖКХ. Он сообщил, что Госдума вместе с правительством ищет решение, касающееся роста тарифов. Чтобы не допустить перегибов, обсуждается инициатива наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу.
Общая цель.
В российском правительстве рассчитывают, что взаимодействие с депутатами в ходе отчета будет конструктивным, сказал Мишустин на встрече с Володиным. По его словам, у правительства и Государственной Думы общая цель — поступательное развитие России и благополучие граждан.
Спикер Госдумы в свою очередь поблагодарил главу правительства за выстроенные отношения между парламентариями и кабмином. Володин сообщил, что члены правительства и депутаты могут обсуждать любые вопросы, даже на самые сложные и острые темы.
О том, что в Думе сейчас идет заинтересованная, предметная и постоянная работа с правительством, говорят и представители фракций. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отмечал, что за прошедший 2025 год парламентариям и правительству удалось немало сделать. По его словам, это отмечают и другие фракции.
Новые сроки отчета.
Ежегодный отчет правительства впервые пройдет в феврале. Ранее отчеты проводились в более поздние месяцы, но сроки удалось сдвинуть благодаря новым технологиям, позволяющим анализировать итоги работы, и постоянному взаимодействию парламентариев с кабмином, рассказал Володин.
Предыдущий отчет правительства состоялся 26 марта 2025 года. Он длился около четырех часов. В ходе мероприятия Мишустин рассказал об экономическом развитии РФ, социальной поддержке граждан и поддержке участников специальной военной операции и их семей, повышении качества здравоохранения и образования, достижении технологического суверенитета и развитии промышленности.