В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине переговорами

В пресс-релизе АПС он назвал подготовку 20-го пакета санкций политически безответственной и экономически саморазрушительной. По его словам, предыдущие ограничения не заставили Россию сдаться, но нанесли серьёзный урон Европе — от роста цен на энергоносители до потери конкурентоспособности.