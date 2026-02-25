Лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить конфликт на Украине путём переговоров, а не за счёт новых поставок оружия и санкций.
В пресс-релизе АПС он назвал подготовку 20-го пакета санкций политически безответственной и экономически саморазрушительной. По его словам, предыдущие ограничения не заставили Россию сдаться, но нанесли серьёзный урон Европе — от роста цен на энергоносители до потери конкурентоспособности.
Вилимски также поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося одобрить новые санкции, назвав его примером мужества и призывом к мирным переговорам.
