В Австрии призвали прекратить конфликт на Украине переговорами

Лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить конфликт на Украине путём переговоров, а не за счёт новых поставок оружия и санкций.

В пресс-релизе АПС он назвал подготовку 20-го пакета санкций политически безответственной и экономически саморазрушительной. По его словам, предыдущие ограничения не заставили Россию сдаться, но нанесли серьёзный урон Европе — от роста цен на энергоносители до потери конкурентоспособности.

Вилимски также поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося одобрить новые санкции, назвав его примером мужества и призывом к мирным переговорам.

Ранее сообщалось, что ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал заявления начальника Генштаба Великобритании Ричарда Найтона, обвиняющего Россию в империализме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

