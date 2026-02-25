В Сеуле считают, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ким Чен Ын якобы назначил 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ядерных сил КНДР, пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на источники в разведке.
«По данным высокопоставленных правительственных источников, знакомых с ситуацией, разведывательные органы также получили информацию о том, что дочь Ким Чен Ына заняла должность “генерального директора ракетной системы”, — указывается в материале.
В статье утверждается, что дочь лидера КНДР начала играть все более активную роль в политических и военных делах. Так, в свои 13 лет она уже отдает распоряжения по стратегическим вооружениям своей страны, говорится в публикации.
«Ким Чен Ын продолжает брать свою дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. В связи с этим, по данным разведки, он назначил ее на должность “генерального директора ракетного подразделения”, чтобы обеспечить контроль над военными. Дочь Кима уже получает отчеты от генералов и отдает распоряжения», — добавляет издание.
Параллельно с поступающими сообщениями о перестановках в руководстве КНДР в стране проходит важнейшее за годы политическое собрание. В понедельник в Пхеньяне прошло пленарное заседание продолжающегося партийного съезда, который начался 19 февраля. Он подводит итоги развития страны с момента съезда 2021 года, а также определяет новые цели на следующие пять лет.