Небензя заявил, что Зеленскому не нужен мир

ООН, 25 фев — РИА Новости. Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.
«Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. (Владимиру) Зеленскому мир не нужен», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
