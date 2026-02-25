Ричмонд
Небензя заявил, что Зеленскому не нужен мир

Небензя: Европа готова на гарантии Киеву, пока Украина будет врагом России.

ООН, 25 фев — РИА Новости. Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.

«Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. (Владимиру) Зеленскому мир не нужен», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

