В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал Миляев в Telegram-канале.

