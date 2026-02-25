Небензя раскритиковал планы снабдить Киев ядерным оружием

ООН, 25 фев — РИА Новости. Российский постпред в ООН Василий Небензя назвал предполагаемые планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием безответственными, опасными и противоправными.
«Подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны … Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям, однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
