Небензя раскритиковал планы снабдить Киев ядерным оружием

«Подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны … Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям, однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.