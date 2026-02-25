Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя раскритиковал планы снабдить Киев ядерным оружием

Небензя: плны снабдить Киев ядерным оружием опасны и противоправны.

Источник: © РИА Новости

ООН, 25 фев — РИА Новости. Российский постпред в ООН Василий Небензя назвал предполагаемые планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием безответственными, опасными и противоправными.

«Подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны … Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям, однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше