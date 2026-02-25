США развернули 12 истребителей F-22 в Израиле

Ранее Life.ru писал, что главы МИД почти 20 стран выступили с жёстким заявлением против действий Израиля на Западном берегу. Министры обвинили израильские власти в расширении контроля над территорией и призвали пересмотреть принятые решения. По их мнению, такие шаги могут лишь усилить напряжённость и подтолкнуть регион к новому витку конфликта.