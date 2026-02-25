Постпред КНР при ООН отверг обвинения США в поддержке украинского конфликта

Дипломат отметил, что «не Китай породил украинский кризис, и Китай не является стороной этого конфликта». «Позиция КНР по Украине с самого начала была последовательной и ясной, она заключается в призыве к прекращению огня и боевых действий, а также в содействии мирным переговорам. Международное сообщество может прекрасно видеть усилия Китая», — подчеркнул постпред.