Постпред КНР при ООН отверг обвинения США в поддержке украинского конфликта

Фу Цун заявил, что позиция КНР по Украине с самого начала была последовательной и ясной, она заключается в призыве к прекращению боевых действий, а также в содействии мирным переговорам.

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Китай последовательно выступает за урегулирование украинского конфликта, США своими обвинениями пытаются очернить усилия Пекина. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе стран Запада.

«Представитель США в своем заявлении в очередной раз опорочила и очернила Китай. Это совершенно неприемлемо. Мы не поставляем летальное оружие ни одной стороне конфликта и осуществляем строгий контроль над товарами двойного назначения», — сказал он.

Дипломат отметил, что «не Китай породил украинский кризис, и Китай не является стороной этого конфликта». «Позиция КНР по Украине с самого начала была последовательной и ясной, она заключается в призыве к прекращению огня и боевых действий, а также в содействии мирным переговорам. Международное сообщество может прекрасно видеть усилия Китая», — подчеркнул постпред.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс выступила с утверждением, что Китай, импортируя российскую нефть и поставляя РФ товары двойного назначения, препятствует урегулированию украинского конфликта.

