Постпред КНР при ООН отверг обвинения США в поддержке украинского конфликта

«Представитель США в своем заявлении в очередной раз опорочила и очернила Китай. Это совершенно неприемлемо. Мы не поставляем летальное оружие ни одной стороне конфликта и осуществляем строгий контроль над товарами двойного назначения», — сказал он.
Дипломат отметил, что «не Китай породил украинский кризис, и Китай не является стороной этого конфликта». «Позиция КНР по Украине с самого начала была последовательной и ясной, она заключается в призыве к прекращению огня и боевых действий, а также в содействии мирным переговорам. Международное сообщество может прекрасно видеть усилия Китая», — подчеркнул постпред.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс выступила с утверждением, что Китай, импортируя российскую нефть и поставляя РФ товары двойного назначения, препятствует урегулированию украинского конфликта.