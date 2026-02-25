Степашин: иноагенты Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию

Иноагенты Борис Акунин* и Дмитрий Быков** вряд ли смогут когда-либо вернуться в Россию. Такую точку зрения выразил бывший председатель российского правительства Сергей Степашин.
По словам экс-премьера, некоторые творческие люди из числа релокантов действительно могут вернуться в Россию, но при условии, что они не «поливали свою страну грязью».
«Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные — а чего не приехать?» — сказал Степашин в беседе с ТАСС.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что уехавший из России продюсер Константин Меладзе заработал в стране более 100 млн рублей за минувший год.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 12.01.2024.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.