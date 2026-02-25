Европа годами лепит из Зеленского героя, заявил Небензя

«Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», — заявил он на заседании СБ ООН по Украине.