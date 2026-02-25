Европа годами лепит из Зеленского героя, заявил Небензя

ООН, 25 фев — РИА Новости. Европа годами лепит из Владимира Зеленского героя вопреки фактам и здравому смыслу, выпячивая никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», — заявил он на заседании СБ ООН по Украине.
Российский дипломат добавил, что европейцы при этом лживо приписывают РФ незаинтересованность в мире и нацеленность на эскалацию.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.