Правительство Венгрии заявило, что не намерено менять свою позицию по российским энергоносителям и вопросу вступления Украины в Евросоюз, несмотря на давление со стороны Киева. Об этом сообщила пресс-служба правительства газете «Известия».
В ответ на требования Украины отказаться от российского топлива, выделить финансирование и поддержать членство в ЕС, венгерский кабмин подчеркнул, что будет действовать исключительно в интересах своего народа и не уступит никакой иностранной державе.
«Украина требует, чтобы Венгрия отказалась от российских энергоносителей, выделила ей деньги и поддержала членство Украины в Европейском союзе», — сообщили в кабмине.
Ранее сообщалось, что лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить конфликт на Украине путём переговоров, а не за счёт новых поставок оружия и санкций.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.