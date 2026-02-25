Ричмонд
Власти Венгрии высказались об изменении позиции по вступлению Украины в ЕС

Правительство Венгрии заявило, что не намерено менять свою позицию по российским энергоносителям и вопросу вступления Украины в Евросоюз, несмотря на давление со стороны Киева. Об этом сообщила пресс-служба правительства газете «Известия».

В ответ на требования Украины отказаться от российского топлива, выделить финансирование и поддержать членство в ЕС, венгерский кабмин подчеркнул, что будет действовать исключительно в интересах своего народа и не уступит никакой иностранной державе.

«Украина требует, чтобы Венгрия отказалась от российских энергоносителей, выделила ей деньги и поддержала членство Украины в Европейском союзе», — сообщили в кабмине.

Ранее сообщалось, что лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить конфликт на Украине путём переговоров, а не за счёт новых поставок оружия и санкций.

