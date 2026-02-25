Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя

«Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация (США — ред.) и лично президент Соединенных Штатов Трамп. Россия ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, участвуем в дискуссиях и Абу-Даби и Женеве», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.