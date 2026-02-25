Ричмонд
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия ответственно подходит к трехсторонним переговорам по Украине.

Источник: © РИА Новости

ООН, 25 фев — РИА Новости. РФ ценит позицию США по Украине, Москва ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

«Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация (США — ред.) и лично президент Соединенных Штатов Трамп. Россия ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, участвуем в дискуссиях и Абу-Даби и Женеве», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

