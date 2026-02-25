Трамп: Иран пока не желает прямо заявить об отказе создавать ядерное оружие

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США, но пока не желает прямо заявить об отказе создавать ядерное оружие.
Об этом в соцсети X написал ведущий Fox News Брет Байер.
«Трамп утверждает, что “Иран отчаянно хочет заключить сделку. Но Иран просто не может произнести священную фразу “мы не будем создавать ядерное оружие”, — отметил он.
Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран готов предпринять необходимые шаги для скорейшего достижения соглашения с Вашингтоном по ядерному вопросу.
