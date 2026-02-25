По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция перешли к практическим шагам по возможной передаче Киеву ядерных технологий. Как сообщили в ведомстве, рассматривается вариант поставки Украине французских малогабаритных боевых частей TN75, которые штатно устанавливаются на баллистические ракеты подводных лодок. Западные стратеги намерены замаскировать эту операцию под «собственную разработку» Украины. В СВР подчеркнули, что подобные планы свидетельствуют о полной утрате британским и французским руководством чувства реальности на фоне осознания невозможности победить Россию руками ВСУ.