Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя назвал планы по снабжению Киева ядерным оружием опасными и противоправными

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными, опасными и противоправными предполагаемые планы Лондона и Парижа по снабжению Украины ядерным оружием.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными, опасными и противоправными предполагаемые планы Лондона и Парижа по снабжению Украины ядерным оружием.

Выступая на заседании Совбеза ООН, он подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями дать отпор таким действиям, однако выразил надежду, что в столицах этих стран достаточно здравомыслящих людей, способных удержать лидеров от неадекватных шагов.

По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция перешли к практическим шагам по возможной передаче Киеву ядерных технологий. Как сообщили в ведомстве, рассматривается вариант поставки Украине французских малогабаритных боевых частей TN75, которые штатно устанавливаются на баллистические ракеты подводных лодок. Западные стратеги намерены замаскировать эту операцию под «собственную разработку» Украины. В СВР подчеркнули, что подобные планы свидетельствуют о полной утрате британским и французским руководством чувства реальности на фоне осознания невозможности победить Россию руками ВСУ.

Ранее сообщалось, что лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить конфликт на Украине путём переговоров, а не за счёт новых поставок оружия и санкций.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше