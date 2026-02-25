Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными, опасными и противоправными предполагаемые планы Лондона и Парижа по снабжению Украины ядерным оружием.
Выступая на заседании Совбеза ООН, он подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями дать отпор таким действиям, однако выразил надежду, что в столицах этих стран достаточно здравомыслящих людей, способных удержать лидеров от неадекватных шагов.
По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция перешли к практическим шагам по возможной передаче Киеву ядерных технологий. Как сообщили в ведомстве, рассматривается вариант поставки Украине французских малогабаритных боевых частей TN75, которые штатно устанавливаются на баллистические ракеты подводных лодок. Западные стратеги намерены замаскировать эту операцию под «собственную разработку» Украины. В СВР подчеркнули, что подобные планы свидетельствуют о полной утрате британским и французским руководством чувства реальности на фоне осознания невозможности победить Россию руками ВСУ.
Ранее сообщалось, что лидер делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Харальд Вилимски призвал прекратить конфликт на Украине путём переговоров, а не за счёт новых поставок оружия и санкций.
