Небензя заявил, что Россия ценит позицию США по Украине

Москва ценит позицию Вашингтона по Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, прозвучавшим в ходе заседания Совбеза ООН, Россия с самого начала вооружённого конфликта называла дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительным.
«В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация и лично президент Соединённых Штатов (Дональд. — RT) Трамп», — цитирует Небензю РИА Новости.
Ранее стало известно о решении США воздержаться при голосовании в ООН по антироссийской резолюции по Украине.