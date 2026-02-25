Ричмонд
Небензя заявил, что Россия ценит позицию США по Украине

Москва ценит позицию Вашингтона по Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, прозвучавшим в ходе заседания Совбеза ООН, Россия с самого начала вооружённого конфликта называла дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительным.

«В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация и лично президент Соединённых Штатов (Дональд. — RT) Трамп», — цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее стало известно о решении США воздержаться при голосовании в ООН по антироссийской резолюции по Украине.

