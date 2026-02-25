Европа будет поддерживать Украину гарантиями безопасности столько, сколько будет продолжаться конфликт. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по теме Украины.
«Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать конфликт», — рассказал Небензя.
Кроме этого, по мнению Небензи, Владимир Зеленский не заинтересован в мире, о чем он открыто говорил в Мюнхене. Для украинского лидера конфликт — это политический инструмент и вопрос личного выживания.
К тому же Небензя акцентировал, что европейцев вовсе не интересует будущее народа Украины.
Накануне обозреватель Александр Гришин сообщил, что на встрече в Киеве ЕС увернулся от конкретных обязательств для Украины.
Помимо этого, KP.RU также объяснил, почему ЕС противится установлению мира на Украине.