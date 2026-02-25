Трамп: Иран не хочет отказываться от ядерного оружия

До этого Белый дом неоднократно угрожал ударить по Ирану, если Тегеран не пойдет на соглашение с США. Вчера власти Ирана заявили о готовности подписать сделку с Вашингтоном. «Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло», — заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи. Власти Ирана неоднократно заявляли, что Тегеран не стремится к созданию ядерной бомбы.