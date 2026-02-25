Ричмонд
Трамп: Иран не хочет отказываться от ядерного оружия

Власти Ирана не желают прямо заявить об отказе от создания ядерного оружия, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на встрече с журналистами перед своим ежегодным посланием Конгрессу, передает CNN.

Также президент сказал, что Тегеран опасается военного конфликта с США. По словам Трампа, власти исламской республики хотят заключить ядерную сделку «даже больше, чем он сам».

До этого Белый дом неоднократно угрожал ударить по Ирану, если Тегеран не пойдет на соглашение с США. Вчера власти Ирана заявили о готовности подписать сделку с Вашингтоном. «Мы хотим сделать все необходимое, чтобы это произошло», — заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи. Власти Ирана неоднократно заявляли, что Тегеран не стремится к созданию ядерной бомбы.

Ожидается, что в сегодняшнем выступлении перед Конгрессом Трамп расскажет о преимуществах своей экономической политики и объявит о новых инициативах. По данным CNN, часть своего послания он также намерен посвятить Ирану.

