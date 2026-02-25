Марочко: зачистив Бересток под Константиновкой, ВС РФ закрепляются на позициях

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Завершив зачистку Берестка на юге от Константиновки Донецкой Народной Республики, российские бойцы закрепляются на новых позициях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо константиновского направления и непосредственно южных окраин Константиновки: в районе населенного пункта Бересток идут позиционные бои, идет зачистка местности и закрепление наших ребят на новых позициях. Также подтягиваются тыловые подразделения и резервы для того, чтобы выполнять дальше поставленную задачу», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы завершили зачистку Берестка и наступают сразу на трех участках: на востоке, западе и севере от населенного пункта.