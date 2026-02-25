Ричмонд
В ООН раскрыли планы Европы на Зеленского: «Лепят героя вопреки фактам»

Небензя: Европа лепит из Зеленского героя вопреки здравому смыслу.

Источник: Комсомольская правда

В ООН назвали европейскую политику в отношении Владимира Зеленского «лепкой героя» вопреки реальности. Как заявил постпред РФ Василий Небензя, Европа годами навязывает обществу образ миролюбивого лидера Украины, хотя на деле таких качеств у него никогда не наблюдалось.

«Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по теме Украины.

Дипломат также отметил, что европейские политики лживо обвиняют Россию в нежелании мира и стремлении к эскалации конфликта.

Как подчеркнул Небензя, Европа готова давать Украине гарантии безопасности, только пока продолжается конфликт.

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова к диалогу по Украине, однако важно устранить первопричины кризиса в стране.

