Противолодочный самолет США пролетел рядом с иранской границей

Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна и покружил между Ормузским проливом и Персидским заливом перед тем, как направиться обратно.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.