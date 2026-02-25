Ричмонд
СФ: передача Киеву ядерного оружия приведёт к резкой эскалации конфликта

Планы Великобритании и Франции поставить ядерные взрывные устройства на Украину в случае их реализации приведут к резкой эскалации вооружённого конфликта. Об этом заявили в Совете Федерации.

В обращении сенаторов к британским и французским парламентариям отмечается, что такие намерения Лондона и Парижа вызывают у Москвы тревогу.

«Реализация таких планов приведёт к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона», — заявили сенаторы.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил нанесение удара по поставщикам ядерного оружия Киеву.

