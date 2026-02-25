В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна

В минувший четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. После задержания полиция провела обыски по месту жительства Эндрю в доме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а также в загородной резиденции «Ройал-Лодж» на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где он жил до выселения на фоне скандала.