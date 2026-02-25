Ричмонд
В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна

Британская полиция завершила обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна.

ЛОНДОН, 25 фев — РИА Новости. Британская полиция сообщила о завершении обысков по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.

В минувший четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. После задержания полиция провела обыски по месту жительства Эндрю в доме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а также в загородной резиденции «Ройал-Лодж» на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где он жил до выселения на фоне скандала.

«Обыски в Беркшире в связи с расследованием дела о злоупотреблении на государственной службе завершены», — говорится в заявлении Полиции долины Темзы.

Обыски в Сандрингеме завершились еще в четверг.

Эндрю подозревается в злоупотреблении на службе в качестве торгового советника после сообщений о том, что он пересылал Эпштейну правительственные документы.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.

