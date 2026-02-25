Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Россия сможет дать отпор, если Запад передаст Киеву ядерное оружие

Представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал информацию Службы внешней разведки о том, что Великобритания и Франция якобы готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. Россия «обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям», заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Источник: РИА "Новости"

«Надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — заявил Небензя.

По данным российской спецслужбы, Лондон и Париж сейчас пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. Посольства этих двух стран в России опровергли заявление СВР: представители Франции назвали информацию сплошным враньем, а британские дипломаты заверили, что королевство привержено обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Отверг обвинение и украинский МИД.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше