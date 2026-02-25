Небензя: Россия сможет дать отпор, если Запад передаст Киеву ядерное оружие

По данным российской спецслужбы, Лондон и Париж сейчас пытаются организовать передачу Киеву комплектующих, оборудования и технологий. Посольства этих двух стран в России опровергли заявление СВР: представители Франции назвали информацию сплошным враньем, а британские дипломаты заверили, что королевство привержено обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Отверг обвинение и украинский МИД.