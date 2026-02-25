Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами

Беца: в мирных переговорах нет согласия по самым чувствительным вопросам.

Источник: © РИА Новости

ООН, 25 фев — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца, говоря о переговорах с РФ и США, заявила, что нет согласия по самым чувствительным вопросам, но Киев якобы готов к компромиссам.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.

«По состоянию на сегодняшний день у нас нет договоренностей по наиболее чувствительным политическим вопросам», — сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.

Беца при этом утверждает, что Киев якобы готов идти на компромиссы.

«Мы хотим мира больше, чем кто-либо другой. Но, разумеется, это должен быть справедливый мир. Украина готова идти на компромиссы и уже заявляла, что готова согласиться на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. Это очень трудный компромисс для нас», — добавила Беца.

Вопросы суверенитета и территориальной целостности она назвала «красной линией» для Украины.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше