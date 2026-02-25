Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
«По состоянию на сегодняшний день у нас нет договоренностей по наиболее чувствительным политическим вопросам», — сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Беца при этом утверждает, что Киев якобы готов идти на компромиссы.
«Мы хотим мира больше, чем кто-либо другой. Но, разумеется, это должен быть справедливый мир. Украина готова идти на компромиссы и уже заявляла, что готова согласиться на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. Это очень трудный компромисс для нас», — добавила Беца.
Вопросы суверенитета и территориальной целостности она назвала «красной линией» для Украины.