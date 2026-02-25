Противолодочный самолет ВМС США заметили к югу от границы Ирана

Борт вылетел из Бахрейна, совершил манёвры вблизи стратегически важной акватории и вернулся на базу. Наблюдение произошло на фоне подготовки к новому раунду американо-иранских переговоров по ядерной программе, который запланирован на 26 февраля в Женеве. Ранее стороны провели две встречи, по итогам которых работают над возможными параметрами соглашения.