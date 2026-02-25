Ричмонд
Противолодочный самолет ВМС США заметили к югу от границы Ирана

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США был замечен к югу от иранской границы, в районе Ормузского пролива и Персидского залива.

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США был замечен к югу от иранской границы, в районе Ормузского пролива и Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные полётов, проанализированные РИА Новости.

Борт вылетел из Бахрейна, совершил манёвры вблизи стратегически важной акватории и вернулся на базу. Наблюдение произошло на фоне подготовки к новому раунду американо-иранских переговоров по ядерной программе, который запланирован на 26 февраля в Женеве. Ранее стороны провели две встречи, по итогам которых работают над возможными параметрами соглашения.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу (State of the Union) в Вашингтон прибыл так называемый «самолёт судного дня» — Boeing E-4B Nightwatch.

