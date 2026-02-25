Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ЯО

Планы властей Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие — безответственные, противоправные и опасные.
С таким заявлением выступил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям.
«Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже всё же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — сказал Небензя.
Ранее в Совете Федерации заявили, что передача Киеву ядерного оружия приведёт к резкой эскалации конфликта.