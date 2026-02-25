Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя назвал безответственными планы Лондона и Парижа снабдить Киев ЯО

Планы властей Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие — безответственные, противоправные и опасные.

Планы властей Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие — безответственные, противоправные и опасные.

С таким заявлением выступил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям.

«Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже всё же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», — сказал Небензя.

Ранее в Совете Федерации заявили, что передача Киеву ядерного оружия приведёт к резкой эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше